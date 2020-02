Rinnovo Matuidi, Calciomercato Juventus: passi in avanti per quel che riguarda il prolungamento di contratto del centrocampista francese.

Finito il calciomercato di gennaio, le questioni da risolvere restano comunque ancora tante. In casa Juventus una di queste è senza alcun dubbio la grana rinnovi. Uno dei contratti che andrebbe è quello di Blaise Matuidi. Il centrocampista francese andrà infatti in scadenza il prossimo 30 giugno. Una situazione va quindi trovata il prima possibile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Rinnovo Dybala, Calciomercato Juventus: ecco qual è la situazione

Rinnovo Matuidi, Calciomercato Juventus: passi in avanti

Nonostante non sia partito titolare nella gara di ieri contro la Fiorentina, il giocatore transalpino è comunque considerato un vero e proprio pilastro da Maurizio Sarri, che lo ha sempre ritenuto un elemento importante per la sua Juventus. Il buon Blaise è ormai un titolare fisso ed è per questo la dirigenza starebbe pensando di prolungare il contratto in scadenza questa estate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Juventus, il continuo ballottaggio tra Matuidi e Rabiot

Ed è per questo che sarebbero già stati avviati i primi contatti con Mino Raiola. Le sensazioni appaiono più che positive. Insomma, si può dire che tutto fa presagire a un ulteriore annata insieme, con l’obiettivo di provare a continuare a vincere e ad alzare trofei. La firma potrebbe quindi arrivare già la prossima settimana. Non resta che attendere che cosa succederà.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK