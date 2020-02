Calciomercato Juventus, per giugno Sarri ha le idee chiare

Calciomercato Juventus: terminata da pochi giorni la sessione di gennaio, in casa bianconera si pensa già alla prossima estate.

Il calciomercato di gennaio si è chiuso da pochi giorni, ma in casa Juventus si prova a pensare già al futuro e a quello che potrebbe succedere la prossima estate. Sicuramente la società bianconera andrà alla caccia di rinforzi importanti e di livello. Una zona in cui potrebbero arrivare innesti è sicuramente quella dei terzini.

Tanti i nomi sul taccuino della dirigenza piemontese. In questa sessione invernale è stato vicinissimo lo sbarco a Torino di Kurzawa, ma tutto è saltato proprio all’ultimo. Il vero e proprio sogno della Juventus, ma soprattutto del tecnico Maurizio Sarri, sembrerebbe essere Emerson Palmieri.

Infatti, come riportato da ‘Il Corriere di Torino’, l’allenatore della Vecchia Signora vorrebbe riabbracciare e riavere a disposizione l’italo-brasiliano, suo pallino ai tempi del Chelsea. Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici ci lavorerà senza alcun dubbio in vista della prossima sessione di mercato. Bisognerà però fare i conti con il muro degli inglesi, che difficilmente si priveranno di un loro pilastro. Non resta però che attendere che cosa accadrà-

