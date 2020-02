La Spal ha cambiato allenatore: il 22 sfiderà la Juventus

Cambio di panchina in serie A, l’ennesimo di questo campionato. La Spal infatti ha deciso di esonerare Leonardo Semplici.

Non sarà stata una decisione semplice quella presa dalla dirigenza della Spal, che però dopo gli ultimi risultati negativi e una classifica che si sta facendo sempre più precaria ha deciso di dare una svolta. Via Leonardo Semplici, l’allenatore che ha portato i biancazzurri in serie A e che finora era sempre riuscito a guidare al meglio la sua formazione. Lo scorso anno infatti aveva centrato la salvezza.

In questa stagione però le cose non sono andate per il verso giusto e nemmeno gli acquisti di gennaio finora sono serviti per cambiare rotta. E allora la società ha deciso di affidarsi a Gigi Di Biagio. L’ex centrocampista di Foggia, Roma e Inter ha in passato guidato la nazionale Under 21 e ora era in attesa di una chiamata importante.

Proprio come quella della Spal, che ora si affida a lui per cercare di risalire la china. Difficile dire se Di Biagio cambierà modulo alla formazione estense, di sicuro c’è che la Juventus dovrà studiare bene il suo modo di giocare. La Spal sarà infatti una delle prossime avversarie dei bianconeri in questo mese di febbraio così intenso. Il match contro Bonifazi e compagni si giocherà sabato 22 febbraio con fischio d’inizio alle ore 18.

