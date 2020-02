L’estromissione del Manchester City dalle Coppe europee ha fatto tornare d’attualità l’argomento del futuro di Pep Guardiola.

Pep Guardiola. Basterebbe semplicemente il suo nome per scatenare un’infinità di voci, di indiscrezioni, di ipotesi e di sogni. L’estromissione del Manchester City dalle competizioni europee per le prossime due stagioni ha riacceso le discussioni sul suo futuro e sul suo destino. Il tecnico spagnolo però potrebbe aver in cuor suo già preso un’importante decisione.

Calciomercato Juventus, Guardiola pronto a restare al City?

Infatti, secondo quanto riportato e rivelato dalla versione inglese di ‘Sky Sport’, ossia ‘Sky Sports’, nonostante la squalifica imposta dalla Uefa ai Citizens, nelle prossime due stagioni il buon Pep, in compagnia di Raheem Sterling, avrebbe deciso e scelto di rimanere in ogni caso al Manchester City e di non abbandonare la panchina del club inglese.

L’allenatore catalano, sempre secondo quanto raccontato dal media britannico, avrebbe persino comunicato questa sua decisione ai propri giocatori: “Anche se dovessimo essere retrocessi in League Two io resterei ancora qui. Questo è il momento di stare uniti“. Il suo contratto scadrà nel 2021. E il buon Pep non sembrerebbe quindi avere alcuna intenzione di infrangerlo. L’ipotesi Juventus si allontana? Al momento pare di sì, ma nel calciomercato nulla può essere dato per certo e scontato. Molto potrebbe dipendere dai risultati del campo e da come terminerà la stagione. La telenovela Guardiola è senza alcun dubbio ben lontana dall’essere conclusa. Anche perché queste potrebbero semplicemente essere frasi di circostanza. E la realtà potrebbe essere ben diversa.

