«Nessun contatto tra la Juventus e Allegri»

Del possibile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus se ne è parlato parecchio nei giorni scorsi. Il futuro di Sarri non è chiaro, anche se ogni valutazione verrà fatta presumibilmente alla fine della stagione.

Ad ogni modo non sarà Allegri a guidare eventualmente di nuovo i bianconeri. A confermarlo è stato pure l’agente del tecnico Giovanni Branchini, che ha smentito anche l’approdo futuro al Milan.«Sono solo speculazioni, non ci sono stati contatti» ha detto a “La Politica nel Pallone”, trasmessa su Gr Parlamento.

Allegri al momento è fermo e non sembra avere troppa fretta di tornare a guidare una squadra. «Il suo anno sabbatico lo sta vivendo bene, è arrivato a un commiato amichevole con la Juventus e voleva tirare un po’ il fiato. Lo vedo nella condizione giusta di chi sta ricaricando le batterie e si sta preparando per nuove avventure» ha sottolineato ancora Branchini.

Italia o estero? Non è dato ancora sapere quali programmi ci sono per Massimiliano Allegri, che ad ogni modo non rimarrà disoccupato a lungo. Per lui l’idea che va per la maggiore è quella di una nuova esperienza lontana dai confini nazionali. «Dove andrà? E’ da valutare, penso che ci sia una predilezione per una soluzione all’estero ma non ci sono né trattative né accordi e si aspetta la fase calda della stagione per vedere quali club decideranno di cambiare» ha concluso il suo agente.

