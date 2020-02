Calciomercato Juventus, Rabiot rimane? Lo scenario è cambiato

Calciomercato Juventus, per Adrien Rabiot lo scenario sembra essere cambiato per il suo futuro: ecco che cosa potrebbe fare il centrocampista.

Adrien Rabiot sta vivendo una stagione fatta di alti e bassi tra le fila della Juventus. Il centrocampista francese classe 1995, infatti, arrivato in estate a parametro zero dal Psg, non sembra avere convinto tutti tra le fila dei bianconeri in quanto la sua condizione fisica ed il suo livello di adattamento al gioco di Maurizio Sarri non sembrano essere sufficienti da permettergli di poter rimanere anche l’anno prossimo.

Ciò nonostante, in queste ultime settimane, il suo livello è senz’altro cresciuto, con prestazioni sicuramente migliori, una buona condizione fisica e soprattutto delle giocate all’altezza del suo enorme talento.

Se, tuttavia, fino a dicembre il ragazzo sembrava un vero e proprio oggetto misterioso tra le fila della Juve, adesso lo scenario per il suo futuro sembra proprio essere cambiato. Le ultime.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Calciomercato Juventus, Allegri: “A settembre torno in panchina”

Calciomercato Juventus, Rabiot rimane? Lo scenario

Adrien Rabiot adesso potrebbe rimanere anche se dall’estero continuano ad arrivare voci secondo le quali il suo futuro potrebbe avere due nuove e possibili direzioni: da una parte un ritorno in Ligue 1, all’Olympique Marsiglia, che sognerebbe un rientro in Francia del ragazzo nazionale francese.

Dall’altra parte, invece, la seconda possibilità si chiama Manchester United, alla ricerca di un profilo proprio come il suo per sostituire un sempre più lontano Paul Pogba.

Non è da escludere, però, una permanenza alla Juventus del ragazzo: dopo un anno di adattamento fisiologico il ragazzo potrebbe definitivamente esplodere.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Spal-Juventus, le ultime sulle condizioni di Pjanic e Higuain

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK