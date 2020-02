Coronavirus, stop alla serie A: tre gare rinviate

Brutte notizie in arrivo. Il coronavirus ferma il calcio in Italia. Dopo il rinvio della partita di Ascoli ieri pomeriggio in B quest’oggi arrivata anche la decisione di non far disputare delle partite in serie A. Domenica 23 febbraio non si gioca su tre campi.

Il numero dei contagi è salito vertiginosamente in poche ore nel Nord Italia, soprattutto in Lombardia e Veneto. Per questo motivo il ministro dello Sport Spadafora, dopo il Consiglio dei Ministri straordinario di ieri sera, ha operato per una sospensione delle attività sportive in queste regioni.

Non si giocano tre partite di serie A

La paura di tutti è ovviamente quella che possano aumentare i contagi: bisogna bloccare sul nascere i focolai e i match, specie quelli di serie A, fanno invece mettere in moto e in contatto migliaia di persone. Per questo motivi non si giocheranno in serie A oggi Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari ed è impossibile definire la data dei possibili recuperi.

La notizia in tarda serata

La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri, cogliendo tutte le squadre di sorpresa. L’Inter lo ha saputo tramite le parole del premier Conte ma non si trovava in ritiro. Oggi Conte, ma Antonio il tecnico nerazzurro, ha previsto comunque oggi un allenamento in vista della sfide di Europa League. Tanti giocatori dell’Atalanta invece hanno scoperto la notizia solo al risveglio questa mattina. Anche Verona e Cagliari hanno avuto la notizia solo quando ormai tutti i giocatori erano già nelle loro stanze.

Altre partite che non si giocano

Oggi non ci sarà nessun rinvio previsto in serie B, visto che non ci sono squadre di quelle zone impegnate in casa, mentre in serie C saltano nel girone A, Giana-Como, Lecco-Pro Patria, mentre nel girone B Arzignano-Padova e Feralpisalò-Carpi sono le partite rinviate.

