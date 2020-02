Juventus, senti Vucinic: “Bianconeri favoriti con il Lione”

Mirko Vucinic è intervenuto sulla situazione in casa Juventus, parlando anche della sfida contro il Lione. Queste le sue parole.

L’ex attaccante della Juventus Mirko Vucinic è intervenuto sulla situazione in casa bianconera. Il montenegrino ha detto la sua sulla rosa dei bianconeri, ma anche sulla sfida di Champions League contro il Lione. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di ‘Tiki Taka’: “La squadra è senza alcun dubbio favorita contro il Lione, anche se non sarà una partita facile. Infatti la Champions resta sempre e comunque un’incognita. Sarri ha a disposizione una rosa ampia e chiunque va in campo è un campione. Conte? Agnelli, con la sua intervista, ha voluto solamente sottolineare quanto Antonio abbia dato alla Juventus”.

