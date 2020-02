Per Emerson Palmieri del Chelsea la Juventus sta preparando l’affondo decisivo: ecco tutti i dettagli sulla possibile offerta, di chi prenderà il posto?

Emerson Palmieri è un vecchio obiettivo di calciomercato Juventus ormai da tanto tempo, con la Vecchia Signora che è pronta a fare un’offerta davvero importante, visto e considerato che l’anno prossimo ci sarà nuovamente il problema terzini.

Alex Sandro, infatti, rimarrà sicuramente a Torino ma sulla fascia sinistra non ci sono alternative; dall’altra parte, invece, Danilo e De Sciglio non sono sicuri di un posto per motivi diversi.

Il primo ha infatti ormai definitivamente perso il posto da titolare nella retroguardia ai danni di Juan Manuel Cuadrado, mentre per il secondo i tempi a Torino sembrano ormai essere finiti.

Si cercano, quindi, acquirenti, a cominciare dal Psg che sembra essere ormai essersi, tuttavia, allontanato dai radar bianconeri dopo il fallito assalto a Kurzawa a gennaio, in quello scambio che di fatto non è andato in porto.

Emerson Palmieri alla Juventus, Calciomercato: l’offerta

Secondo quanto riportato da Tuttojuve, infatti, l’idea della Juventus è quella di arrivare ad Emerson Palmieri mettendo sul piatto circa 20 milioni di euro, che verrebbero più o meno in parte recuperati dall’addio di uno tra Danilo o De Sciglio.

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane ma di sicuro una cosa è certa: l’ex esterno di difesa della Roma è un obiettivo concreto di calciomercato della Juve. A giugno partirà l’assalto.

