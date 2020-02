Alta tensione in casa Juventus. Agnelli avrebbe mal digerito la sconfitta contro il Lione. Sarri ora rischia davvero? Ecco la situazione.

Tempo di riflessioni in casa Juventus. La sconfitta contro il Lione negli ottavi di Champions League ha lasciato numerosi strascichi e tante polemiche. Il presidente dei bianconeri Andrea Agnelli avrebbe mal digerito il ko arrivato mercoledì in terra francese e nell’occhio del ciclone ci sarebbe ancora una volta Maurizio Sarri, con il suo lavoro e le sue scelte.

Calciomercato Juventus, Agnelli infuriato: Sarri a rischio?

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, le riflessioni dei vertici societari riguarderebbero soprattutto l’atteggiamento della squadra. La fiducia a Sarri infatti è stata più volte confermata, anche nella recente intervista lasciata dal patron a ‘Radio 24’. Il patron sarebbe comunque portato e propenso a valutare l’operato del toscano a fine stagione, basandosi sui risultati.

Tuttavia, come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, bisognerà fare attenzione a cosa accadrà e a quel che succederà nelle prossime tre settimane. Ci saranno infatti degli impegni decisivi contro Inter in campionato, il Milan nella semifinale di Coppa Italia e Lione per il ritorno degli ottavi di Champions League. Non vi è alcun dubbio sul fatto che il mancato passaggio del turno nella massima competizione europea potrebbe quindi costare caro all’ex Napoli. Solo ipotesi al momento, ma Sarri è comunque sotto osservazione. E non sono più ammessi errori.

