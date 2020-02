Calciomercato Juventus, per Chiesa spunta una pericolosa rivale

Calciomercato Juventus, adesso c’è davvero una rivale pericolosa per Federico Chiesa. Non è un mistero che i bianconeri abbiano messo già da tempo nel mirino l’esterno offensivo della Fiorentina.

Figlio d’arte, sta continuando a crescere partita dopo partita e oggi, nonostante la giovane età, non può essere considerato come ormai come una promessa, bensì come una solida realtà del calcio italiano.

La Fiorentina la scorsa estate non ha voluto cedere il suo gioiello, il presidente Commisso è riuscito a tenerselo stretto ma tra qualche mese si ritroverà di fronte ad un nuovo dilemma. Lasciarlo partire oppure no?

La Juventus resta sempre interessata, ma dovrà guardarsi da una rivale molto pericolosa. Ovvero il Manchester United. Come ha rivelato il giornalista del Daily Mail Craig Hope su Twitter, il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer avrebbe inviato lo scout Simon Wells per osservare da più vicino il giocatore.

Exclusive: Ole Gunnar Solskjaer sent personal scout Simon Wells to watch Fiorentina & Italy winger Federico Chiesa last weekend (son of Enrico). Valued at around £60m. Contract up in 2022 & Fiorentina ready to offer new deal amid Juventus interest #mufc https://t.co/X5gRdy6iRP — Craig Hope (@CraigHope_DM) February 28, 2020

Un segnale inequivocabile dell’interesse che il club inglese, che punta a tornare nella lotta per il titolo il prossimo anno, nutre nei confronti di Federico Chiesa. Per il quale sarebbe pronto a mettere sul piatto una somma superiore ai sessanta milioni di sterline per convincere la Fiorentina a cederlo.

