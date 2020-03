Ronaldo ha bloccato Transfermarkt: ecco perché

In queste ore Cristiano Ronaldo è volato in Portogallo per visitare la madre, che è stata colpita da un ictus. E la sua presenza è in forte dubbio per la partita di domani sera contro il Milan.

Ma nella giornata odierna si sta parlando di Cristiano Ronaldo anche per un altro motivo. Il campione portoghese ha infatti “bloccato” su Instagram il profilo di Transfermarkt, noto portale di statistiche e valutazioni dei giocatori.

A rivelarlo è stato lo stesso sito pubblicato una top 11 del procuratore Mendes, che tra i suoi assistiti vanta tantissimi big, da Cancelo a Di Maria, da James a Ederson, da Bernardo Silva appunto a Cristiano Ronaldo. Transfermarkt ha scritto “Non abbiamo potuto taggare CR7 nella foto postata, in quanto ci ha bloccato per la sua valutazione di mercato” rispondendo ai commenti.

Perché Ronaldo ha bloccato Transfermarkt

A quanto pare il portoghese avrebbe deciso di bloccare l’account del portale poiché non concorda con la valutazione fatta nei suoi riguardi, vale a dire 75 milioni di euro. Che non sono certo una somma bassa, considerando anche l’età del calciatore. Una valutazione pari a quella di Lukaku e Eriksen dell’Inter ma anche inferiore a quella di Bernardo Silva del Manchester City. E poco superiore ad esempio a quella di un mediano come Fabinho del Liverpool, valutato 70 milioni di euro.

Ma quanto vale davvero Cristiano Ronaldo? Probabilmente la risposta dei tifosi bianconeri non esiste, perché per loro il valore del campione portoghese è inestimabile. E nessuno, in fondo, ha intenzione di vederlo andare via dalla Juventus.

