La Juventus ha nella sua rosa un giocatore che non solo sarà il presente ma anche il futuro della società, infatti sono pronti a blindarlo.

Demiral è il presente ma anche il futuro della Juventus, infatti i bianconeri puntano forte sul difensore che ha convinto sia tifosi che staff. Una stagione in corso travagliata che l’ha visto infortunarsi gravemente al crociato. Ma al di là dell’infortunio Demiral ha dato dimostrazione di possedere il phisique du role IDEALE per l’ambiente bianconero: fisico, spirito di adattamento, intelligenza tattica ma sopratutto un carisma senza eguali. I paragoni sono già tanti e uno più di tutti in casa bianconera stuzzica ma trova fondo di verità, Demiral è l’erede designato di Paolo Montero, che ricordiamolo per molti tifosi è un vero e proprio idolo.

Demiral è il presente e il futuro della Juve, bianconeri pronti a blindarlo

Un approdo entusiasmante quello di Demiral alla Juventus che per una parte del campionato aveva -addirittura- fatto sedere in panchina il fenomeno strapagato De Ligt. Demiral ha immediatamente imparato ad adattarsi agli schemi juventini convincendo l’allenatore a farlo giocare titolare scavalcando qualsiasi gerarchia. Uno dei punti di forza del giocatore è proprio il carisma, non ha paura dell’uno contro uno con l’attaccante e spesso i suoi interventi hanno dato dimostrazione del talento strepitoso di questo ragazzo, che ricordiamolo essere un classe 98 con soli 21 anni. La Juventus -di conseguenza- punta forte sul difensore che sembra avere diverse offerte da tutta Europa. Già durante la stagione in estate aveva rifiutato la proposta del Milan che lo voleva fortemente, desistendo anche ad un sondaggio dell’Atletico Madrid. A gennaio prima dell’infortunio anche il Leicester fece un tentativo di portare il ragazzo in Premier League. Mercato che non manca di certo, ma la Juventus è sicura di voler tenere il difensore per tanto tempo e farlo diventare uno dei titolari del futuro, già stuzzica l’idea di vederlo affiancato a De Ligt. Intanto il mercato continua a tenere banco e l’Arsenal non molla. La Juventus è pronta a blindare Demiral con l’auspicio di rivederlo presto in campo.

