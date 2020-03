La Juve è a caccia di un terzino, sempre interessante la pista che porta al 17enne Esteves, ma deve vedersela col Dortmund.

Una delle grandi lacune oltre al centrocampo in casa bianconera è la difesa, i terzini sono pochi, pochissimi. All’occorrenza De Sciglio gioca in entrambe le fasce proprio per carenza di uomini. La Juventus interverrà certamente sul mercato della prossima stagione alla ricerca di un terzino di qualità. Un nome è spuntato nei radar bianconeri, quello di Esteves: 17enne classe 2002 dalle indubbie qualità che milita attualmente nel Porto.

Juve, calciomercato: sfida a due col Dortmund per Esteves

La Juventus pensa al futuro, un ringiovanimento di rosa necessario. Tomás Esteves giovane terzino portoghese attualmente al Porto è un classe 2002 dalle indubbie qualità, infatti, già nei piani di mercato per il prossimo anno di tante squadre ai vertici. Ha fatto esordio nella prima divisone giovanissimo e in patria viene considerato un predestinato, dalla qualità sia a palla al piede che in fase difensiva. Il Borussia Dortmund sembra fare sul serio, infatti, avrebbe già contatto il difensore per portarlo alla corte del proprio allenatore. Esteves ha una clausola rescissoria di 10 milioni, operazione del tutto fattibile considerando la giovane età e la prospettiva per il futuro. L’unica perplessità rimane quella dell’adattamento al calcio italiano, ma abbiamo visto che in serie A i portoghesi riescono tranquillamente a trovare il proprio spazio e ad adattarsi, poi con Cristiano Ronaldo idolo nazionale in rosa il giocatore potrebbe essere ulteriormente motivato ad accasarsi sotto la Mole. Resta da capire cosa vorrà fare il Dortmund che rimane l’altra pista calda, decisissimo a prendere il giovane voluto direttamente dall’allenatore Lucien Favre. Il Porto farà di tutto per preservare il talento di casa ma sarà difficile non cedere alle lusinghe delle squadre ai vertici europei. Juve dunque in pole insieme al Dortmund, Paratici monitorerà la situazione per la prossima sessione di mercato.

