Il calendario di serie A sta subendo diversi scossoni a causa dell’emergenza Coronavirus. Partite rinviate, giocate a porte chiuse oppure no, sta di fatto che la Lega pare essere davvero in difficoltà per conciliare anche i tanti impegni, specie di alcune squadre che sono impegnate in Europa.

L’Inter però ha le idee chiare e ha chiesto, attraverso una lettera firmata dall’ad nerazzurro Giuseppe Marotta, si giocare prima la partita contro la Sampdoria e poi quella con la Juventus. Quella contro i doriani era in programma lo scorso 23 febbraio, quella contro i bianconeri invece l’1 marzo. In entrambi i casi si è optato per un rinvio.

LEGGI ANCHE –>>Coppa Italia, Juventus-Milan a porte chiuse?

Nella lettera, così come riporta Ansa, l’Inter “richiede che nel prossimo weekend si giochi il turno di campionato come previsto dal sorteggio” e, nel caso in cui il presidente della Lega di serie A Paolo Dal Pino, “ritenesse di dover far slittare tale turno di campionato per consentire il recupero di gare già rinviate, che si proceda al recupero delle gare rinviate per prime in ordine di tempo, unica ipotesi, quest’ultima, legittima ai sensi delle norme di Lega e Federazione che governano l’ordinamento sportivo”.

La giornata di domani, nella quale si terrà un’assemblea straordinaria della Lega Serie A, probabilmente dissiperà i dubbi sul calendario e sulle gare che verranno disputate. Almeno questa è la speranza anche dei tifosi, che stanno un po’ smarrendo la bussola visti i tanti e repentini cambiamenti degli ultimi giorni.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK