Calciomercato Juventus, fissato il prezzo per Kaio Jorge

Il calciomercato della Juventus è sempre improntato al futuro, con la voglia di migliorare l’organico e anche di ringiovanirlo. Per questo dopo Kulusevski i bianconeri hanno messo nel mirino altri giovani di qualità.

Ne sono un fulgido esempio Tonali del Brescia e Chiesa della Juventus, due talenti che la Juventus sta ormai seguendo da tempo e che probabilmente proverà a prendere in estate. Ma ci sono anche altri stranieri che il club torinese starebbe seguendo.

Uno di questi è Kaio Jorge, giovane stella del Santos che è indicato come il nuovo Cristiano Ronaldo. Un giocatore che sta attirando le attenzioni di molti club, come riporta anche “The Sun”. Sotto contratto con il club brasiliano fino a dicembre 2021, potrebbe essere ceduto per una somma vicina ai cinquanta milioni di euro.

Dotato di grande tecnica, velocità e abilità di calcio, Kaio Jorge si è messo recentemente in vetrina segnando il gol vittoria della sua squadra in Coppa Libertadores. Il suo prezzo sembra destinato a innalzarsi, specie se come pare ci sarà un’asta tra i top club del mondo.

