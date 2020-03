Juventus, il ds Paratici piace a un altro club di serie A

Fabio Paratici è il direttore sportivo della Juventus, l’uomo che muove le pedine del calciomercato e dirigente abile nelle trattative per rendere sempre più forte l’organico bianconero.

Un uomo di calcio che ha fatto molto bene il suo lavoro negli ultimi anni e lo confermano i trionfi della squadra bianconera. Per questo motivo il suo modo di lavorare piace anche ad altri club, che sperano di strapparlo alla Juventus in futuro.

Tra queste c’è anche la Roma. Che in estate potrebbe cambiare parecchio, dopo l’arrivo di Friedkin al timone al posto di Pallotta, trattativa che dovrebbe essere chiusa a breve. L’attuale direttore sportivo Gianluca Petrachi potrebbe non rimanere al suo posto e come questa sia una possibilità lo confermano anche le quote dei bookmakers (dimissioni o esonero bancati a 1.50).

Paratici piace ai giallorossi

Certo, non è nemmeno da escludere che Petrachi possa rimanere invece a guidare le trattative di mercato dei giallorossi, ma ci sono nomi caldi che ormai circolano da qualche tempo riguardo il club capitolino. Come appunto quello di Fabio Paratici, dirigente che ormai ha grande esperienza e che potrebbe guidare la nuova era giallorossa. Oltre al ds juventino piacciono però anche Daniele Faggiano del Parma e Marcello Carli del Cagliari.

