Gabbiadini positivo al Coronavirus. La punta della Samp è il secondo in A

Gabbiadini positivo al Coronavirus. La punta della Samp è il secondo in...

La Samp ha comunicato che il tampone a cui si è sottoposto Gabbiadini ha dato esito positivo. E’ il secondo calciatore, dopo Rugani, col Coronavirus in A.

«L’U.C. Sampdoria informa che il calciatore Manolo Gabbiadini è risultato positivo al Coronavirus COVID-19, ha qualche linea di febbre, ma sta bene. La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa». Con questa nota il club blucerchiato ha informato tutti della positività del proprio tesserato. Il calciatore è il secondo contagiato in Serie A dopo Daniele Rugani, difensore della Juventus.

Il messaggio social di Gabbiadini

Gabbiadini è stato sottoposto al tampone a causa di cinque linee di febbre, altrimenti non si sarebbe neppure accorto di aver preso il virus. Ma ha subito rassicurato tutti sui social. «Sono risultato positivo anche io al Coronavirus. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi sono arrivati già tantissimi messaggi. Ci tengo comunque a dirvi che sto bene, quindi non preoccupatevi. Seguite tutti le norme, restate a casa e tutto si risolverà». Un caso, quello del centravanti della Samp, che deve spingere tutti quanti a non uscire minimamente dalle proprie abitazioni.

