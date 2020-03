Coronavirus, Vlahovic risultato positivo: le sue condizioni

Altra giocatore di Serie A positivo al Coronavirus. Si tratta di Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina. Ecco quali sono le sue condizioni.

Altro giocatore positivo al Coronavirus in Serie A. Si tratta di Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina. A comunicarlo è stata la stessa società viola con un comunicato sul proprio sito ufficiale: “ACF Fiorentina informa che il calciatore Dusan Vlahovic è risultato positivo al test per l’identificazione del Coronavirus – COVID-19, al momento il giocatore è asintomatico e si trova presso la sua abitazione. La Società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa ad iniziare dal censimento di tutte le persone che hanno avuto contatto con il calciatore”.

Si tratta del sesto in casa in Serie A. Il primo è stato il difensore della Juventus Daniele Rugani. Ieri è stato il turno della punta della Sampdoria Manolo Gabbiadini. Oggi trovati positivi i suoi compagni di squadra Colley, Ekdal, La Gumina e Thorsby.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK