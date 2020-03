Emerson Palmieri alla Juventus, Calciomercato: arrivano conferme

Emerson Palmieri è da tempo un obiettivo della Juventus. Ma quali sono le novità sulla trattativa per l’italo-brasiliano?

In tempo di sosta e di blocco del campionato di Serie A e delle coppe europee, si torna, in un certo senso, a parlare di calciomercato. In casa Juventus, nonostante gli obiettivi siano ancora tutti in ballo e in discussione, si prova a pensare al futuro e a eventuali innesti di qualità. Tanti i nomi sul taccuino di Fabio Paratici. Uno di questi è senza alcun dubbio quello di Emerson Palmieri.

Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri è sempre un obiettivo

Nuove conferme sull’interesse verso il terzino italo-brasiliano arrivano direttamente dalla Gran Bretagna. Il noto tabloid ‘Mail on Sunday’ ha infatti parlato di un’offerta di circa 35 milioni di euro che i bianconeri potrebbero presentare al Chelsea la prossima estate, quando il calciomercato riaprirà i battenti. Il contratto del 25enne con il club londinese scadrà il 30 giugno del 2022. I Blues quindi potrebbero non avere fretta e alzare le richieste e le pretese economiche. A far la differenza però potrebbe essere la volontà del calciatore. I prossimi mesi comunque potrebbero essere quelli decisivi.

