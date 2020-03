Il The Sun ipotizza la formazione bianconera per la prossima stagione con una foto che vede Harry Kane titolare affiancato da Cristiano Ronaldo.

Il giornale inglese The Sun ha ipotizzato una formazione per la prossima stagione bianconera, un attacco inedito. Al posto di Higuain vediamo il fenomeno inglese affiancato da Cristiano Ronaldo. Come sappiamo Harry Kane è un obiettivo concreto in chiave mercato bianconero e in Inghilterra lo danno già come titolare certo per la stagione 2020/2021. Un altro nuovo fra i titolari è Aouar, giovane centrocampista francese classe 98 del Lione. Una formazione che già fa gola a molti tifosi, se veramente la Juventus dovesse comprare Kane sarebbe la rivoluzione migliore possibile nel settore d’attacco: classe, fisicità ma sopratutto concretezza. Il numero 9 ideale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, Cristiano Ronaldo fino al 2024 per vincere la Champions!

Kane: “The Sun ipotizza la formazione Juventus 2020-2021 titolare”. Foto

Kane in bianconero. Questo è già il sogno dei tifosi juventini per la prossima stagione e se veramente dovesse andare come dicono, la Juventus avrebbe garanzie non solo nel presente ma anche per il proseguo futuro. Harry Kane è certamente un fenomeno nel suo ruolo, ma sappiamo che per portarlo a Torino i bianconeri dovranno sborsare una cospicua somma di denaro, infatti il Tottenham chiede ben più di 100 milioni. Una strategia possibile che ma dovrà -certamente- precludere illustri partenze in tutti i ruoli, scontato pensare che con l’avvento di Kane il primo a partire sarebbe proprio il Pipita che, nonostante gol importanti, non sembra ancora trovare quell’affinità necessaria col suo compagno di reparto Cristiano Ronaldo. Harry Kane è un vero e proprio sogno, non solo per i tifosi ma per tutti gli appassionati dello sport, vederlo giocare nel nostro campionato acquisterebbe tenore internazionale e formerebbe un binomio incredibile di gol, affiancato al fenomeno portoghese. Paratici muoverà presto le sue carte consapevole che la concorrenza per l’inglese non sarà poca, e nemmeno la cifra che la Juventus dovrà spendere, si aggira a molto più di 100 milioni. Harry Kane è il numero 9 ideale che garantirebbe quel salto di qualità anche in Champions, siglando gol importanti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Coronavirus, Corsi: “Ho sentito Sarri, la situazione contagi è complicata”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK