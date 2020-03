Coronavirus, la famiglia Agnelli dona 10 milioni di euro per l’emergenza.

La famiglia Agnelli dona 10 milioni scendendo in campo per aiutare il Dipartimento della Protezione Civile nell’emergenza Coronavirus.

La famiglia Agnelli scende ufficialmente in campo nella lotta al Coronavirus infatti di comune accordo la famiglia Agnelli ha deciso di donare 10 milioni di euro al Dipartimento della Protezione Civile per la lotta al virus, così da poter salvaguardare i malati e chi ha bisogno di cure immediate. Un gesto molto bello e sentito a sostegno della cura dei malati predisposta dal servizio sanitario nazionale e in aiuto alle persone che avranno bisogno.

Exor e le varie società sotto il controllo Fiat Chrysler Automobilies, CNH Industrial e Ferrari con le aggiunte anche di Ermenegildo Zegna e Fondazione Pesenti si stanno adoperando nell’acquisto immediato di 150 respiratori e di materiali medico-sanitari da trasportare in aereo in Italia. Un contributo, come dicevamo, sentito che vede in prima linea la famiglia Agnelli aiutare chi in questo momento ne ha davvero bisogno.

