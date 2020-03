Ronaldo vicino all’addio alla Juventus? Intanto lui parla da Madeira

Secondo dei media spagnoli Ronaldo sarebbe pronto ad accettare le avance di Manchester United o Psg. Lui: «Giocate a casa, è un momento delicato».

Cristiano Ronaldo vicino all’addio alla Juventus? A riferirlo è Don Dario, uno dei portali iberici che seguono la vicenda. Da tempo sostiene che il calciatore sia pronto a tornare al Real Madrid da Florentino Perez. Nei giorni scorsi, invece, si è spinto oltre. Il fuoriclasse portoghese, infatti, potrebbe scegliere di sposare la causa del Manchester United per rilanciare il club o del Psg per affermare definitivamente il dominio dei francesi. A leggere il periodico ispanico, però, c’è da credere che l’addio sia imminente.

Ronaldo parla da Madeira

Nel frattempo Ronaldo ha parlato al mondo dal suo profilo Instagram. «Giocate in casa, giocate per il mondo – ha detto -. Se mai avete sognato di giocare per milioni di persone nel mondo ora è arrivata la vostra occasione». «Il mondo sta attraversano un momento molto difficile, che richiede la massima prudenza e attenzione da parte di tutti noi – aveva scritto qualche giorno fa sempre sui social – Vi parlo oggi non da calciatore, ma come un figlio, un padre, un essere umano coinvolto con questi ultimi sviluppi che stanno colpendo il mondo intero. È importante seguire il consiglio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e degli organi di governo su come gestire la situazione attuale. Proteggere le vite degli uomini deve venire prima di ogni altro interesse».

