Il difensore è ormai prossimo ai saluti col Chelsea, infatti i blues avrebbe già trovato il suo sostituto. La Juve ne approfitta pronta a chiudere l’affare.

Sarebbero già tre i nomi per il dopo Palmieri a Londra e dunque il via libera per l’acquisto del difensore italo brasiliano Emerson Palmieri da parte dei bianconeri è arrivato. Giocatore che con Maurizio Sarri allenatore ha dimostrato di aver molto feeling, infatti, sarebbe proprio in lista desideri dell’allenatore toscano che lo rivorrebbe (avendolo già allenato al Chelsea lo scorso anno) in rosa per la prossima stagione. Classe ma anche e sopratutto profilo ideale per adattarsi al gioco di Sarri: grinta e dedizione, con un importante propensione alla fase d’attacco, infatti all’occorrenza, il giocatore può essere adattato oltre che da terzino, anche da vero e proprio esterno. Ultimamente il giocatore, nonostante una continuità di rendimento più che positiva, non sembra rientrare nei piani del suo attuale allenatore Lampard, che non lo schiera titolare da parecchio tempo. Paratici sta sfruttando l’occasione per proseguire col corteggiamento e stipulare una vera e propria offerta e dopo la conferma di altri profili interessati al Chelsea per sostituirlo, la Juve ha ufficialmente il primato e la netta sensazione di poterlo prendere per la prossima stagione di mercato.

Calciomercato Juve, il Chelsea ha trovato il sostituto per Emerson, i bianconeri accelerano.

Un profilo che piace sia a società che allenatore, sarebbe proprio Sarri che riabbraccerebbe volentieri il terzino e che, sicuramente, saprebbe ritagliargli uno spazio importante in rosa. Paratici al lavoro per rendere possibile questo sogno, lavorando alla strategia per portare Emerson Palmieri sotto la Mole e alla corte del proprio allenatore. I bianconeri sarebbero propensi ad una vera e propria rivoluzione per la prossima finestra di mercato, sia in entrare che in uscita. Il terzino è un sogno più che possibile, e questa ennesima conferma garantisce un suo possibile approdo per la prossima stagione, Paratici & co dovranno però capire cosa fare dell’altro terzino italiano acquistato dalla Juventus giusto la scorsa estate: Luca Pellegrini, ora in prestito al Cagliari. Si prospetta quindi una vera e propria rivoluzione dei difensori per la prossima stagione.

