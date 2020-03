Olimpiadi Tokyo 2020: ora è ufficiale il rinvio dei Giochi olimpici in programma la prossima estate. Ecco l’annuncio del governo giapponese.

Ora è davvero ufficiale e definitivo: le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono state rinviate di un anno. La scelta è arrivata dopo una conference call tra il primo ministro Shinzo Abe e il presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach. Alla riunione hanno partecipato il governatore di Tokyo Yuriko Koike, il presidente del comitato organizzatore Yoshiro Mori, il ministro giapponese dei Giochi Olimpici Seiko Hashimoto. Da tutto questo è scaturito ed è arrivato l’annuncio del governo giapponese, seguito poi dalla benedizione del CIO: “I Giochi non si terranno in estate ma nel 2021“. Rimarrà comunque il nome Tokyo 2020, per non perdere l’investimento sul merchandising e il marchio.

Olimpiadi Tokyo 2020, i motivi dello slittamento di un anno

Insomma, ai Giochi Olimpici è spettata la stessa sorte degli Europei di calcio, ossia lo slittamento di un anno. Inizialmente era anche stata ventilata l’ipotesi di uno spostamento di qualche mese, con l’avvio a ottobre o novembre, Il Governo però ha optato per il 2021. Il tutto porterà a una mini rivoluzione, a partire dai mondiali di atletica e di nuoto, in programma l’estate dell’anno prossimo. Insomma, l’emergenza per il Coronavirus sta condizionando e non poco il mondo dello sport.

