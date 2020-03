Calciomercato Juventus: un bomber polacco nel mirino?

Con la serie A che è ferma a causa dell’emergenza Coronavirus, tanti club stanno già iniziando a pianificare il futuro. Non si sa se e quando il campionato in corso potrà ripartire, meglio allora iniziare a guardare anche alla prossima stagione.

Non è un mistero il fatto che la Juventus voglia sostituire delle pedine nel suo organico, ringiovanire la squadra ma renderla nello stesso tempo sempre più forte per competere in Italia e in Europa.

La Juventus cercherà soprattutto un nuovo centravanti, indipendentemente dalla permanenza o meno di Gonzalo Higuain. Nelle ultime settimane si è parlato molto dell’interessamento per Mauro Icardi. L’argentino gioca nel Psg ma è di proprietà dell’Inter e i francesi hanno l’opportunità di riscattarlo a 70 milioni per poi eventualmente rivenderlo.

Ma il giornalista Rai Paolo Paganini tramite il suo account Twitter ha sganciato una vera e propria “bomba di mercato”.”La brezza dal vicino Principato porta stasera un interessamento concreto della #Juventus per #Milik visto che sarebbero sorte alcune difficoltà con #Inter per la trattativa #Icardi. Il #Napoli potrebbe prendere l’attaccante argentino” ha scritto sul suo account.

Juventus dunque che avrebbe messo nel mirino Milik del Napoli nel caso in cui non riuscisse ad arrivare ad Icardi. E sarebbe senza ombra di dubbio un grande colpo per i bianconeri, considerato che il polacco in serie A si è già messo in mostra a suon di gol. Rimane da capire però se davvero il Napoli vorrà cedere il centravanti, per di più ad una rivale per il titolo.

