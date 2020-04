Calciomercato Juventus, per i bookmaker Sancho non sarà bianconero

Uno dei giocatori che è stato accostato nelle scorse settimane al calciomercato Juventus è stato senz’altro Jadon Sancho. Che ormai non si può più considerare come un giovane promettente, bensì come un top player del calcio europeo. Perché nonostante abbia solamente 20 anni fa già la differenza con le sue giocate nel Borussia Dortmund e si preannuncia come uno dei grandi protagonisti dei prossimi Europei con la maglia dell’Inghilterra.

A quanto pare il giocatore in estate lascerà il Borussia per iniziare una nuova avventura, perché è difficile resistere al fascino di giocare in un grande club. E non mancano di certo le squadre interessate alle sue prestazioni, pronte a mettere sul piatto tanti milioni di euro. Cosa dicono i bookmaker? Spesso le quote danno delle utili indicazioni riguardo la futura destinazione di un giocatore.

E come riporta Agimeg per Sancho si potrebbe prospettare un futuro in Inghilterra. Un suo passaggio infatti al Chelsea o al Manchester United è quotato a 3, mentre il Liverpool è invece quotato 4. La Juventus per adesso non sembra essere nel novero delle favorite, visto che per i bianconeri la quota è addirittura 18. Insomma sembra proprio difficile, almeno stando agli analisti, che l’esterno offensivo inglese possa accasarsi nella squadra di Maurizio Sarri Qualche chance in più per le due big spagnole, il Real Madrid (15) e per il Barcellona (7.5), ma le quote sembrano essere chiare: per Sancho potrebbero aprirsi a breve le porte della Premier League.

