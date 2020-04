Il fuoriclasse portoghese è stato ad un passo dal vestire la maglia blaugrana del Barcellona questo è il retroscena clamoroso che nessuno sapeva

Attualmente negli ultimi periodi è ripartito il sempre e continuo tam tam mediatico che vede Cristiano Ronaldo allontanarsi dalla Juventus, con un contratto in scadenza fino al 2022, ovviamente le destinazioni sono sempre quelle del suo passato, come al Real si parlava di un ritorno a Manchester ora si parla di un ritorno a Madrid nella prossima finestra di mercato, già smentita però dagli stessi blancos che starebbero puntando su profili più giovani. Ma nel paradosso anche il passato inizia a fare notizia, infatti è da poco uscito un clamoroso retroscena sulla storia di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese è stato vicinissimo a vestire la maglia blaugrana del Barcellona, l’acerrima “nemica” di campo del Real Madrid. Stando infatti da quanto riportato da Don Balon , in passato CR7 avrebbe potuto vestire la maglia del Barcellona e ovviamente i tifosi di tutto l’ambiente calcistico stanno fantasticando di come sarebbe potuta essere la coppia d’attacco Ronaldo – Messi.

Juventus, retroscena di mercato: Ronaldo è stato vicino al Barcellona

Ronaldo e Messi un sogno per qualsiasi allenatore. La coppia più blasonata dell’intera storia del calcio in una sola squadra. Anche se pensarli insieme è un po’ complicato, Ronaldo è stato vicino ai blaugrana, secondo il sondaggio di Don Balon, nell’estate del 2008, appena dopo la scelta di affidare la panchina del Barcellona a Pep Guardiola. Messi c’è da dire che all’epoca non era ancora la stella che oggi tutti conosciamo, al tempo CR7 era ancora allo United e declinò l’offerta dei blaugrana solo perché era già in parola con il Real Madrid. Una clamorosa notizia che avrebbe -indubbiamente- stravolto il mondo del calcio che oggi tutti noi conosciamo. Una coppia stratosferica che avrebbe forse dato la stessa visibilità ad entrambi? Il dubbio rimane con la speranza che un giorno, forse, potremmo vederli finalmente insieme magari in America o in qualche campionato minore verso la fine carriera.

