Calciomercato Juventus, quanti duelli con l’Inter

Il calciomercato Juventus è praticamente sempre aperto. I bianconeri sono sempre a caccia di giocatori che possano essere determinanti e contribuire alla crescita del gruppo allenato da Maurizio Sarri. La principale antagonista della Juve, in campo così come in chiave mercato, sarà l’Inter del grande ex Antonio Conte. Che segue pure tanti giocatori che sono nel mirino di Paratici.

Uno dei duelli più importanti nel prossimo calciomercato tra le due società sarà quello per accaparrarsi le prestazioni di Sandro Tonali. Il regista del Brescia che è già nel giro della nazionale azzurra sarà un investimento economico importante ma a lungo termine, visto che parliamo di un ragazzo giovanissimo ma già dal presente roseo e dal futuro importante. Juventus e Inter si sono già mosse da tempo, ma anche il Milan e altri club di spessore europei sono sulle sue tracce.

Gli altri duelli in chiave calciomercato

Anche Federico Chiesa è un giocatore che piace sia ai bianconeri che ai nerazzurri. L’attaccante della Fiorentina è del resto un altro talento italiano che piace a mezza Europa. I viola finora hanno resistito a tutti gli assalti dei vari club interessati, ma in estate tutto potrebbe cambiare. Ad ogni modo adesso nel suo ruolo la Juve segue anche il giocatore del Valencia Ferran Torres.

Ennesimo duello di calciomercato tra Juventus e Inter si prospetta per il terzino sinistro Emerson Palmieri. Il laterale italo-brasiliano del Chelsea è pronto a tornare in serie A e i Blues chiedono una somma intorno ai 25 milioni di euro. Emerson piace tanto a Sarri, che del resto lo aveva voluto con sè in Inghilterra. E nel frattempo è spuntato il terzo incomodo, perché anche il Napoli

