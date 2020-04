Juventus, senti Ramsey: “Cristiano Ronaldo uno dei più grandi”

Aaron Ramsey in una diretta Instagram ha parlato anche di Cristiano Ronaldo. Queste le parole del centrocampista della Juventus.

Aaron Ramsey è uno dei calciatori della Juventus più attivi sui social network. Il gallese, in una diretta Instagram in compagnia del cantante Niall Horan, ha parlato anche di Cristiano Ronaldo. Queste le sue parole: “È un vincente. Lui vuole vincere ogni partita, qualunque essa sia, poi quando finisce lo trovi che si sta allenando, sui calci di punizione e sui tiri da fuori. Non c’è bisogno che dica quant’è bravo. CR7 è incredibile ed è uno dei più grandi della storia del calcio. Insomma, stiamo parlando di un atleta eccezionale“.

Juventus, ecco le parole di Ramsey

L’ex Arsenal ha poi parlato del motivo per cui ha scelto la Vecchia Signora: “Siamo in un’ottima posizione, ma ora pensare al futuro è complicato. Nessuno sa cosa succederà. Ho scelto la Juve per vincere in campionato e in Champions. I bianconeri sono un grande club, uno dei più importanti in Europa. C’erano altri club interessati a me, ma mi sono sentito molto desiderato da loro. Alla scelta hanno contribuito la storia che hanno, i giocatori in rosa e inoltre hanno fatto bene in Champions negli ultimi anni. Sono dei vincitori seriali“.

Ramsey, in un’intervista al ‘The Sun’, ha poi spiegato come vive la sua quarantena: “Seguo il programma di lavoro che ci ha mandato il club, ma è complicato. A mia moglie piace cucinare e a me piace mangiare. Insomma, è una combinazione pericolosa. In casa abbiamo un sacco di biscotti per bambini e io li assaggio ogni volta che vado a prendere un tè. L’augurio è di uscire al più presto dall’emergenza sanitaria e di tornare alla normalità”.

