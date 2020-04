La Juventus segna un gol contestato e il Real si ritira dalla partita

Sembra uno scherzo ma è successo davvero. In Nicaragua è successo che dopo un gol contestato della Juventus il Real Madriz abbia lasciato il campo.

A leggerla così pare effettivamente uno scherzo, ma è tutto vero quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina. In Nicaragua si giocava un match tra la Juventus – anche se di Managua – e il Real Madriz (con la Z). Il paese latino è uno dei pochissimi posti al modo dove si continua a giocare regolarmente. Anche se viene consigliato ai giocatori di scendere in campo muniti di guanti e mascherine. Era la 16° giornata della Liga Primera (10 le squadre partecipanti) e la partita è stata disputata domenica scorsa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: due francesi al Real Madrid

Juventus, gol contestato. Il Real saluta

«L’arbitro – si legge – ha favorito in modo sfacciato la Juventus di Managua (sesta in classifica, a 16 punti di distacco dalla capolista, il Managua FC). Così al 26’ del secondo tempo i giocatori del Real Madriz (squadra ottava in graduatoria) hanno lasciato il campo in segno di protesta. Il punteggio era di 2-0 a favore del club della capitale che ha lo stesso nome dei bianconeri campioni d’Italia. Grazie ai gol nella ripresa dei poco noti Somarriva e Mercado ha strappato i tre punti. In particolare l’arbitro ha esasperato gli animi dei giocatori del Real, scesi in campo come quelli della Juventus senza la mascherina protettiva. Il suo comportamento è disponibile anche sul web. Si vede il guardalinee alzare la bandierina per segnalare il fuorigioco, e i giocatori del Real fermarsi. L’arbitro però indica di continuare a giocare e Mercado realizza il 2-0, praticamente indisturbato. Inutili le proteste del Real Madriz, che dopo qualche minuto decidono di tornare negli spogliatoi».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK