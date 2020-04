Calciomercato Juventus, tre scambi per una rosa stellare

E’ sempre il calciomercato a tenere banco anche in casa Juventus. Visto questo difficile momento, con il calcio fermo, si guarda già in avanti e alle mosse da effettuare in estate per rendere la rosa sempre più competitiva. Di soldi da spendere, questo non solo in casa bianconera ma un po’ ovunque, ce ne saranno pochi. Perché l’emergenza Coronavirus ha messo in crisi anche le società calcistiche, che del resto sono delle aziende.

Anche per questo motivo nei giorni scorsi il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha detto che il prossimo sarà un calciomercato fatto più di scambi che di compravendite, un po’ in stile Nba. Per questo motivo abbiamo provato ad ipotizzare, un po’ in stile fantacalcistico, tre possibili scambi per la Juve del futuro.

Ci sono dei giocatori che potrebbero essere sacrificati in estate. Uno di questi è Douglas Costa, purtroppo frenato da molti infortuni nel corso della sua esperienza in bianconero. Un altro è Pjanic, che specie in questa stagione non ha reso per come ci si aspettava. E infine l’ultimo è Bernardeschi, che in futuro rischia di trovare sempre meno spazio visto che la Juventus si è già assicurata Kulusevski, che di fatto svolge gli stessi ruoli dell’ex stella della Fiorentina.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, sfuma l’affare Icardi

Tre scambi per rinnovare la Juventus

Douglas Costa è un giocatore che piace molto al Manchester City. Che in cambio potrebbe cedere alla Juventus Gabriel Jesus, attaccante che sarebbe senz’altro una pedina gradita ai bianconeri, che stanno cercando una punta e che rischiano di non riuscire a prendere Icardi, che pare destinato a essere riscattato dal Psg.

Pjanic è un giocatore che fa gola a molti club e magari potrebbe essere offerto al Chelsea in cambio di Jorginho, regista che conosce a memoria le lezioni di mister Sarri e il suo modo di giocare. Nessuna trattativa, sia ben chiaro, si ragiona in termini fantacalcistici.

E poi c’è Bernardeschi. Tra i tanti club interessati al giocatore c’è pure il Milan. E quali rossoneri potrebbero piacere alla Juventus? Il portiere Donnarumma, sicuramente, titolare della nazionale italiana e portiere che a soli 21 anni ha già un bagaglio enorme d’esperienza. E magari anche Paquetà, mezzala brasiliana che con il Milan ha faticato ad imporsi ma resta un centrocampista giovane e con tanta qualità.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK