Sono tanti i nomi che stanno circolando ormai da settimane per quanto riguarda il calciomercato Juventus. I bianconeri indubbiamente renderanno ancora più forte una rosa che vuole primeggiare in Italia e in Europa. E il reparto che potrebbe subire più cambiamenti è il centrocampo. Dove in partenza sembra esserci Khedira e probabilmente anche Miralem Pjanic. Di fronte ad una grande offerta la Juventus sembra pronta a cedere il bosniaco.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, Benzema resta un sogno?