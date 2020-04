Juventus, è allarme sui rientri: la situazione

La situazione rientri potrebbe incredibilmente complicarsi in casa Juventus. Ma qual è la situazione per i giocatori bianconeri?

La situazione rientri in casa Juventus potrebbe incredibilmente complicarsi. Il primo a rientrare è stato Miralem Pjanic, ma, come rivelato da ‘Il Corriere dello Sport’, potrebbero esserci dei problemi per gli altri giocatori. Cristiano Ronaldo, Khedira, Szczesny, Douglas Costa, Alex Sandro e Danilo: tutti alle prese con difficoltà oggettive, in quanto i voli verso l’Italia sono sempre di meno e sempre più complicati.

Juventus, ecco cosa può succedere con i rientri

A tenere banco, come rivelato da ‘Il Corriere dello Sport’, è il caso Higuain. L’argentino non vorrebbe tornare a Torino per tanti motivi. E poi l’ipotesi cessione prenderebbe sempre più corpo. Dietro il mancato ritorno potrebbe però esserci una strategia del suo fratello-manager Nicolas, che vorrebbe riaprire la trattativa legata al rinnovo e riuscire a spalmare l’ingaggio. Per il momento però non ci sono comunicazioni ufficiali. Il giorno del raduno si capirà se il buon Gonzalo si presenterà. Nel caso in cui non si dovesse presentare, la Juventus potrebbe ritrovare subito una posizione di forza e ci sarebbe addirittura l’ipotesi di un vero e proprio scontro legale. Insomma, non resta che attendere che cosa accadrà.

