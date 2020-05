Calciomercato Juventus, offerta in vista per un difensore del Napoli?

Continuano ad accavallarsi in questo periodo le voci di calciomercato che riguardano la Juventus. Del resto con la serie A che è ferma ai box da un paio di mesi si guarda anche alla prossima stagione e alla possibilità di rinforzarsi.

I bianconeri sono interessati ad un giocatore del Napoli, vale a dire il centravanti Milik. Il polacco ha dimostrato di essere molto prolifico nel nostro campionato e potrebbe essere la spalla ideale di Cristiano Ronaldo. Ad ogni modo non è il solo centravanti ad essere osservato, nel mirino della Juve ci sono anche Icardi e Werner.

Calciomercato Juventus: assalto a un difensore?

Attenzione però perché ai bianconeri piacerebbe anche un altro giocatore della formazione partenopea, ovvero il difensore Koulibaly, corteggiatissimo anche da altre big del calcio europeo. A riportare la voce è stata “7 Gold”. Il senegalese è cresciuto stagione dopo stagione e oggi può essere considerato come uno dei migliori centrali del mondo.

Il Napoli ha una richiesta elevatissima per cedere questo giocatore, che va oltre i cento milioni di euro. Una somma decisamente importante, ancor più in questo periodo nel quale i club devono fare i conti con i problemi economici derivanti dall’emergenza Coronavirus.

La Juventus però avrebbe delle pedine gradite al Napoli per cercare quantomeno di abbassare il prezzo. Giocatori che del resto non sembrano essere delle priorità nei piani tecnici di mister Sarri, vale a dire i difensori Rugani e Romero (quest’ultimo tornerà dal Genoa per fine prestito) e il trequartista Bernardeschi.

