Marcelo alla Juventus, Calciomercato: il brasiliano dice la sua

Marcelo è da tempo accostato alla Juventus. E a parlare della trattativa è stato direttamente il terzino brasiliano. Queste le sue parole.

Marcelo è un nome che continua a stuzzicare la fantasia della Juventus. Il brasiliano, nell’estate del 2018, è stato a un passo dal suo sbarco in quel di Torino. Ora l’interesse sembrerebbe essere minore, ma l’idea di provare il colpaccio non si sarebbe mai sopita. A parlare del suo futuro è stato lo stesso verdeoro, ospite di una diretta Instagram di Fabio Cannavaro: “Non voglio andare via dal Real e penso che neanche me lo permetterebbero. Qui sto molto bene e non so se la Juventus mi cerchi veramente. Ho sentito che due anni fa dicevano che avevo firmato con i bianconeri e che non vivevo senza Cristiano Ronaldo. La gente s’è inventata tante cose, ma è comunque bello sapere di piacere ad alcuni tifosi della Juve“.

Calciomercato Juventus, le parole di Marcelo

Il giocatore ha poi voluto elogiare Zinedine Zidane: “Con il lavoro, l’umiltà e la comprensione dei giocatori siamo riusciti a vincere. Ha reso incredibile lo spogliatoio. Ma non dimentichiamo il lavoro precedente. Ancelotti è stato un grande. Il giocatore più difficile da affrontare? Non ho mai giocato contro Cristiano quindi direi Messi e Jesus Navas ai tempi del Siviglia”.

