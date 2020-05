Khedira lascia la Juventus, Calciomercato: addio vicino

Sami Khedira potrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Ma qual è la situazione del centrocampista teutonico?

In casa Juventus, in questo periodo di sosta e di dubbi, l’attenzione è in gran parte concentrata sul calciomercato. Molte importanti saranno senza alcun dubbio le cessioni. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare Torino è senza alcun dubbio Sami Khedira. Il teutonico sta pagando i numerosi infortuni e problemi fisici. Ed ecco che, secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, la sua possibile destinazione potrebbe essere l’Mls. Molto dipenderà però dalle strategia dei bianconeri, vista la stima di Maurizio Sarri. Ma una permanenza appare comunque molto complicata e difficile.

