Calciomercato Juventus, deciso il futuro di Ramsey?

Il futuro di Aaron Ramsey è ancora argomento di discussione in casa Juventus. Ma una decisione potrebbe essere già stata presa.

Aaron Ramsey è senza alcun dubbio uno dei giocatori che potrebbe finire sotto esame nella prossima sessione di calciomercato. Il gallese non ha totalmente convinto e quindi il suo futuro potrebbe essere in bilico. Ma quale sarà la strategia della Juventus con l’ex Arsenal? Difficile saperlo e stabilirlo oggi con il campionato fermo e con tanti dubbi su una possibile ripartenza. Ma, stando alle ultime voci e indiscrezioni, l’idea potrebbe essere quella di una permanenza in bianconero.

Calciomercato Juventus, che futuro per Ramsey?

Secondo quanto riportato da “Calciomercato.com”, il classe ’90 ha mostrato dei segnali di crescita nelle ultime gare giocate dai bianconeri e questi avrebbero convinto Maurizio Sarri a puntare su di lui anche per la prossima stagione. Tra l’altro non va dimenticato che la Vecchia Signora non sembrerebbe essere disposta a scendere sotto i 30 milioni di euro per sedersi a un ipotetico tavolo di trattativa. L’idea di una cessione quindi potrebbe essere presa in considerazione soltanto qualora dovessero arrivare offerte superiori a questa cifra. Insomma, le sensazioni fanno pensare che il futuro di Ramsey sia ancora in bianconero.

