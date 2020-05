Juventus, senti Perin: “Buffon il migliore. Bianconeri tra i migliori cinque club al mondo”

Mattia Perin ha parlato del presente e del futuro, soffermandosi su tanti aspetti e temi. Ecco le parole dell’estremo difensore.

Mattia Perin è stato il protagonista di una diretta Instagram insieme al noto influencer Damiano Er Faina. Tanti gli argomenti toccati dall’estremo difensore. Queste le sue parole: “Il Genoa e Genova sono la mia seconda casa. Sono arrivato a 14 anni e me ne sono andato a 25, prima di tornare. Mia figlia è nata qui, il legame che ho con questa città è per sempre. Spero e credo anche loro siano sempre legati a me”.

Impossibile però per il portiere non parlare della sua avventura alla Juventus: “I bianconeri sono senza alcun dubbio tra i migliori cinque club al mondo per tutto. Sarei potuto andare a giocare titolare, ma non mi sono mai pentito di andare alla Juventus. Ho avuto l’opportunità di imparare. Arrivavo sempre un’ora e mezza prima al campo, facevo colazione e, se c’era appuntamento alle 11, alle 10.30 ero in palestra. Arrivavo io per fare colazione e c’erano già Chiellini, Bonucci, Pjanic in palestra a lavorare. Ho iniziato ad arrivare anche due ore prima al campo. I successi che stanno avendo non vengono così. Tecnici, staff, giocatori che hanno vinto li vedi con umiltà, tutti zitti, seri, con grande intensità“.

Perin ha voluto elogiare anche il suo ex compagno di squadra Buffon, sottolineando come sia il migliore al mondo: “Per 20 anni è stato a livelli top e non tutti sono così. Forse c’è Casillas, che però tecnicamente è inferiore. Dida è stato un fenomeno, Julio Cesar anche, ma al top per 4-5 anni entrambi, non di più. Buffon è unico nel suo genere. Dopo Buffon dico Alisson, che ora è il numero uno al mondo. Se farei il secondo di Alisson? Vorrei giocare ora, ma mai dire mai”. Infine due battute sul suo futuro: “In un momento come questo mi manca il campo, i miei compagni e potermi allenare. Io comunque sono ancora della Juve, ma per prendere certe decisioni serve serenità“.

