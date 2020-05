Dybala fresco dalla bellissima notizia sulla sua guarigione dal Covid-19 lancia un messaggio ai dirigenti bianconeri sul nome di mercato, ecco chi

Fresco della bellissima notizia sulla sua guarigione dal Coronavirus e pronto a rientrare in campo con la sua squadra, Paulo Dybala, in un’intervista al sito ufficiale della Uefa Champions League, ha voluto lanciare un importante messaggio di mercato, in vista della prossima stagione. Infatti nell’intervista, l’argentino, mentre mostra tutta la sua collezione di magliette ha scelto, non casualmente, quella dell’amico Paul Pogba che si augura di rivedere presto a Torino. Il fantasista argentino ha poi aggiunto importanti parole dopo aver preso quella maglia, ecco le sue parole:

Calciomercato Juve, Dybala lancia un importante messaggio di mercato

“Ovviamente non potevo trascurare una maglia importante come questa. Viene da Manchester, dal mio amico Paul Pogba, che ammiro come persona, essendo un amico, ancor più che come calciatore. Ho avuto la possibilità di condividere grandi cose con lui e spero un giorno di poterlo ripetere e giocare con lui”.

Con questo messaggio è chiarissimo l’affiatamento fra i due, che oltre al campo hanno anche condiviso e coltivato un’amicizia negli anni. Con quelle parole Dybala ha lasciano ben sperare facendo, letteralmente, sognare i tifosi della Juventus che sperano di rivedere la coppia di gol di nuovo insieme e chissà proprio nella prossima stagione. Come sappiamo Pogba è uno degli obiettivi di mercato principali della Juventus, insieme ad Icardi, sono i due profili in questo momento più seguiti e chiacchierati proprio dalle sponde bianconere. Il ds Paratici avrebbe già avanzato l’interesse facendolo diventare qualcosa di più. Il francese è ormai quasi certamente pronto a trasferirsi altrove, lasciando il Manchester United. I tifosi, come ricordano ogni giorno sui social con l’hashtag #POGBACK sperano che il Polpo scelga proprio un ritorno alla Juventus e a Torino come prossima meta, con il benestare ovviamente di compagni e amici. Perché Pogba alla Juventus oltre al già citato Dybala ha anche un altro grande amico e compagno di nazionale, Matuidi con cui già a più riprese ha dimostrato l’amicizia. Speriamo che il sogno diventi -ufficialmente- realtà.

