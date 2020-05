L’ex dirigente bianconero Luciano Moggi attraverso il proprio profilo Facebook, attacca l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, ecco cosa è successo

Luciano Moggi ex dirigente bianconero ha voluto replicare alle dichiarazioni di qualche giorno fa di Massimo Moratti, l’ex presidente dell’Inter è ritornato sullo scudetto vinto a tavolino, nonostante la posizione dell’epoca, cioè di terza in classifica. Luciano Moggi ha voluto rispondere con un lungo post sul proprio profilo Facebook in cui ha scritto: “Il presidente Moratti parla di truffa, Per cui, prima di parlare di altro, voglio spiegare il significato della parola “truffa”. Si intende per truffa (art 640 cp) il reato di chi procura ad altri (Inter) un ingiusto profitto (titolo di campione d’Italia) con danno altrui (alla Juventus che lo aveva vinto sul campo). Moratti fa poi una netta distinzione tra quello scudetto (truffa) e quello eventualmente da assegnare qualora il campionato non dovesse riprendere (causa di forza maggiore). E a me, ancora una volta, tocca l’incombenza di spiegare che:

– Il tribunale sportivo, a fine processo, così sentenziò: “Campionato regolare, nessuna partita alterata”. Quindi JUVENTUS ESENTE DA REATI DI CUI ALL’ART.6.



Moggi attacca Moratti: “Non parli di truffe, la vera truffa l’ha subita la Juve”