Balotelli risponde a Chiellini: “Non dici mai le cose in faccia”

È arrivata la replica di Balotelli alle parole di Chiellini in occasione della sua autobiografia in cui definisce Balotelli “una persona negativa”.

Il capitano Giorgio Chiellini in occasione dell’uscita della sua autobiografia ha parlato, senza omettere niente, anche delle esperienze negative riscontrate con alcuni suoi compagni di squadra. Il capitano bianconero ha identificato Balotelli e Felipe Melo i compagni con cui ha avuto difficoltà definendo, appunto, Balotelli “una persona negativa senza rispetto per il gruppo”. Ovviamente il Chiello si riferisce all’esperienza in Nazionale. Non c’è voluto molto prima che Balotelli rispondesse alle parole di Chiellini, ecco cosa ha detto:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Michela Persico scherza su Instagram: “Ho la nostalgia degli addominali”

Balotelli ha subito risposto al capitano della Juventus con una storia Instagram in cui ha specificato il suo dissenso, ecco cosa ha detto: ““Io almeno ho la sincerità e il coraggio di dire la cose in faccia. Tu dal 2013 avresti avuto tante occasioni per farlo, comportandoti da vero uomo, ma non l’hai fatto. Chissà cosa dirai un giorno dei compagni di oggi, strano capitano… Se questo vuol dire essere un campione, allora preferisco non esserlo. E alla maglia azzurra non ho mai mancato di rispetto”. Le parole di Chiellini facevano riferimento ad episodi, come dicevamo poc’anzi, durante il periodo della nazionale, infatti Chiellini ha proprio fatto riferimento ad un evento quale la Confederations Cup del 2013, ecco cosa aveva detto Chiellini: “Balotelli non ci diede una mano in niente, roba da prenderlo a schiaffi”. Insomma pare che Balotelli, almeno secondo il capitano della Juventus, non fosse proprio per il gruppo. Polemica che si è poi continuata con le parole di Balotelli sulla storia di Instagram.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Chiesa alla Juventus. Il fuoriclasse viola: «Sulla trattativa vi dico che…»

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK