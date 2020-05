Allenamenti, lunedì è il giorno cruciale per quelli collettivi

Il Ministro Spadafora e il premier Conte domani diranno se è dal 18 maggio potranno riprendere gli allenamenti collettivi delle squadre di Serie A.

Nuovo rinvio per l’ok agli allenamenti collettivi. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sporrt, il Comitato Tecnico Scientifico, riunitosi oggi per deliberare circa la possibilità di allenamenti per le squadre a partire dal 18 maggio, ha rinviato a domani la conclusione dell’esame. Questa porterà all’invio di un report al ministro della Salute, Roberto Speranza. Confermato un orientamento positivo al via libera. ​

Allenamenti collettivi, attesa per il countdown

E’ toccato anche al presidente del Coni, Giovanni Malagò, fare il punto della situazione. I club di Serie A fremono all’idea di far scattare il countdown per gli allenamenti collettivi. Sarebbe l’anticamera della ripresa del campionato. «Non entro nel merito di una decisione che necessita di approfondimenti tecnici e scientifici. Attualmente è al vaglio degli organismi preposti – ha detto il capo dello sport italiano -. Il ministro Spadafora e il Governo assumeranno l’orientamento che riterranno più idoneo in base all’elaborazione delle risultanze ottenute. Credo comunque che niente sia escluso a priori e nulla verrà lasciato al caso». La curva del Covid-19 scende, c’è da incrociare le dita.​

