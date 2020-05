Bergomi indica dove colpire la Juventus: «Ha un punto vulnerabile»

Il commentatore di Sky, noto tifoso ed ex calciatore dell’Inter, individua il punto debole della Juventus. Bergomi: «Potrebbe soffrire con i terzini».

«Metto davanti la Juventus per via dell’intarcambiabilità. Se devo individuare un “punto debole” dico i terzini: lì i bianconeri potrebbe andare in difficoltà perchè non hanno ricambi come negli altri ruoli. Non ci sono ricambi per Alex Sandro e De Sciglio è sempre un po’ titubante. Sugli esterni possiamo intravedere un possibile punto debole». Così Beppe Bergomi durante una puntata di Sky Calciomercato ha commentato l’eventuale ripresa del campionato. L’opinionista è anche un ex difensore dell’Inter con cui hai vinto uno scudetto e una Coppa Uefa. Da capitano vittorioso, né è ancora tifoso a distanza di tanti anni.

Bergomi e il problema terzini della Juve

Il problema sollevato da Bergomi, ad ogni modo, è reale. La Vecchia Signora è intenzionata a rifarsi il look sulle due corsie laterali. Si cercano terzini, specialmente a sinistra dove Sarri ne voleva uno già a gennaio per far rifiatare Alex Sandro. Il nome più caldo è quello di Emerson Palmieri del Chelsea con cui sono in piedi dei discorsi.

