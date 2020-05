Avete voglia di sudare? Cristiano Ronaldo diventa istruttore

Avete messo qualche chiletto di troppo durante questa quarantena? Tifosi bianconeri, non c’è problema. E come tante volte Cristiano Ronaldo vi ha fatto gioire per le sue prodezze, questa volta esulterete guardando la bilancia.

Scherzi a parte, l’attaccante bianconero è protagonista di una nuova iniziativa, ovvero “CR7 Fitness by Crunch”. Si tratta di un progetto del campione portoghese che mira via social a aiutare nell’allenamento chi lo vorrà seguire.

Un video che dura poco più di sei minuti durante il quale Cristiano Ronaldo indossa i panni dell’istruttore e spiega nel dettaglio gli esercizi che servono per rimanere in forma. Tra addominali e squat, ci sarà da sudare, qualora vogliate farlo.

Tra le iniziative di questo periodo del campione della Juventus, che da poco è rientrato in Italia dopo aver trascorso la sua quarantena in Portogallo nella sua Madeira, ci sono da sottolineare anche quelle messe in campo con l’aiuto della compagna Georgina.

La modella infatti ha messo in vendita su @LESS_APP una maglia firmata di CR7 per beneficienza. L’obiettivo è ovviamente quello di raccogliere più fondi possibili per sostenere chi è impegnato giornalmente nella difficile lotta al Coronavirus. Ronaldo del resto anche nelle scorse settimane non ha mai fatto mancare il proprio sostegno in tal senso.

