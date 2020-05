Juventus, Crosetti spiega il libro su Chiellini: “D’accordo con lui”

Crosetti ha raccontato alcune decisioni sul libro dedicato e scritto assieme a Giorgio Chiellini. Queste le parole del giornalista.

Il libro autobiografico di Giorgio Chiellini e anche le sue parole su Mario Balotelli e Felipe Melo hanno fatto e continuano a far discutere e a scatenare riflessioni e reazioni. A fare un po’ di chiarezza su tutto è stato Maurizio Crosetti, giornalista de ‘La Repubblica’, che ha aiutato il difensore della Juventus nella stesura dello scritto.

Juventus, Crosetti prova a fare un po’ di chiarezza

Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di ‘Radio Bianconera’: “La scorsa estate Giorgio mi ha contattato e mi ha fatto molto piacere. Lui è il secondo capitano della Juventus che mi chiede di scrivere un libro insieme, dopo Alessandro Del Piero. Questo vuol dire che apprezzano come lavoro, nonostante molti mi imputino quasi di essere anti-juventino. E questo accade perché a volte non risparmio critiche. Ci siamo detti subito di non fare i provocatori, ma nemmeno i democristiani. Siamo stati d’accordo sulle cose da dire e su quelle non dire“. Insomma, la linea è stata decisa in due, consci molto probabilmente delle possibili polemiche.

