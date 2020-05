Bendtner confessa: “Ho perso milioni giocando a poker”

Confessioni important sulla vita da parte dell’ex attaccante della Juventus Niklas Bendtner. Ecco che cosa ha detto il danese.

In campo, quantomeno con addosso la maglia della Juventus, non ha certo lasciato il segno e inciso, ma la sua vita extracalcistica ha sempre fatto molto discutere e parlare. Niklas Bendtner è oramai svincolato da mesi e ormai il ritiro per lui sembra esser dietro l’angolo. A fare notizia però sono le sue disavventure e i suoi problemi personali. L’attaccante ne ha parlato nel corso di un reality show in onda nel suo Paese.

Bendtner, le sue rivelazioni lasciano senza parole

“Ho giocato molto a poker nella mia vita. Ho giocato spesso anche contro i professionisti, da quando avevo 19 anni. Quanti soldi ho perso? Difficile quantificare, ma direi circa sei milioni di euro. Non direi che ho avuto un problema con il gioco d’azzardo, sono sempre stato in grado di controllarlo. Tuttavia, una notte a Londra, le cose andarono fuori controllo e sarebbe potuta finire molto male“, queste le parole dell’ex Arsenal, che ha quindi confessato uno dei suoi principali vizi.

E questo è soltanto uno degli episodi che hanno caratterizzato la sua vita fuori dal campo. Come dimenticarsi infatti delle risse con i compagni e delle multe per guida in stato di ebbrezza. Nel 2018 è stato anche condannato a 50 giorni di carcere dopo aver aggredito un tassista e avergli rotto la mascella. Insomma, Bendtner ha sempre dato modo di parlare di sé.

