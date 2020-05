Douglas Costa, 40 milioni o pedina gradita per uno scambio…

Douglas Costa è sul punto di lasciare la Juventus. Dovrebbe rientrarein un affare con un club di Premier League. Il Manchester United è l’indiziato.

La Juve non è intenzionata a fare sconti per Douglas Costa. Arrivato per 40 milioni di euro nell’estate del 2018, la Vecchia Signora vuole incassare una cifra pari o anche superiore per garantirsi una corposa plusvalenza. Ma c’è anche un’altra soluzione. Non è un mistero che Paratici sia alla ricerca di un centravanti per sostituire Higuain e che stimi molto Anthony Martial. Possibile quindi che si possa imbastire uno scambio con un conguaglio tra i 13 e i 16 milioni di euro in favore del Manchester United.

Douglas Costa via, l’altra opzione d’oro…

Tuttavia Douglas Costa potrebbe anche essere usato dalla Juventus per altro. Sempre come pedina di scambio, ma stavolta per arrivare ai suoi obiettivi di calciomercato. Si è già detto che soldi ce ne saranno pochi da spendere e che si punterà parecchio sugli scambi. Ecco allora che il brasiliano potrebbe tornare utile per fare un tentativo con lo United e prendere Pogba. Il francese tornerebbe a Torino anche a piedi, ma il contratto e le richieste dello United sono enormi.

