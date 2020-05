Juventus Under 23, quanto costi? Il paragone è incredibile

La Juventus è impegnata su più progetti sportivi. Non solo la prima squadra,che negli ultimi anni ha collezionato scudetti su scudetti, ma anche altre formazioni. Quella femminile, che è in costante crescita, e quella Under 23 che milita in serie C.

I “piccoli” bianconeri non sono riusciti a scalare la graduatoria, ma la Juventus è stata la prima big italiana ad investire nel progetto delle “seconde squadre” e i risultati probabilmente si vedranno solamente tra qualche anno. Un investimento a lungo termine, con la possibilità di veder crescere in quella formazione qualche giovane da inserire magari in prima squadra o magari dei ragazzi a cui trovare comunque spazio in serie A.

Un’analisi attenta del giornalista Pippo Russo su calciomercato.com rivela come i costi della Juventus Under 23 siano però davvero molto alti per la categoria.

Nell’articolo in questione si legge infatti – tra le altre cose – come la Juventus Under 23 impegna la bellezza di 39 milioni di euro sul calciomercato in entrata. Una cifra incredibile se si considera che tutte le altre 59 squadre che militano in serie C, stando ai dati di Transfermarkt, abbiano impegnato invece tutte insieme “solo” 3 milioni e 565 mila euro.

Un dato ancor più importante se paragonato a quelli che riguardano il girone A, quello dove milita la squadra di Pecchia. Dove i soldi spesi per rinforzare le altre squadre sono appena 175mila euro.

