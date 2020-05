Del Piero e il siparietto Instagram: “In Usa nessuna acqua della salute”

L’ex capitano bianconero scherza sul proprio profilo Instagram sulla sua operazione, Alex è infatti stato operato di colica renale, ora sta bene

Visualizza questo post su Instagram #ADP10 Un post condiviso da Alessandro Del Piero (@alessandrodelpiero) in data: 21 Mag 2020 alle ore 9:00 PDT

Alessandro Del Piero ha ulteriormente rassicurare i suoi fan e tifosi dopo che nei giorni scorsi ha dovuto subire un operazione d’urgenza per colica renale, l’ex capitano bianconero ha fatto un video sul proprio profilo instagram in cui, dopo essersi lasciato alle spalle questa disavventura, ha voluto ironizzare sulla propria operazione scatenando l’ironia del web, ecco cosa ha detto Alex nel video: “Ora sto bene, è tutto ok e questa piccola disavventura è alle spalle e avanti sempre con grande energia e sorrisi come ho visto sul web. Ma ahimè la mia acqua della salute non è distribuita negli Stati Uniti, che peccato”. Come sappiamo Del Piero è un noto testimonial di una pubblicità dell’acqua insieme all’uccellino parlante, l’ex capitano ha voluto così ironizzare con spensieratezza insieme ai suoi supporter e accaniti sostenitori che non hanno mai smesso di stargli vicino in questi giorni.

Attualmente Alex vive a Los Angeles dove è stato operato d’urgenza all’ospedale proprio della città californiana. Nel suo video, ovviamente, non ha smesso di ringraziare i suoi supporter con cui, per l’ennesima volta, ha dimostrato di essere molto legato.

